Il rebranding di HBO Max è ufficiale: la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery verrà rilanciata con un nuovo nome, MAX, il 23 maggio.

La nuova offerta combinerà l’attuale programmazione di HBO Max con quella di Discovery+ (quest’ultima però rimarrà attiva come app autonoma, per non rinunciare agli abbonati a cui interessa pagare un piano meno costoso e seguire unicamente i reality di Discovery).

David Zaslav ha fatto l’annuncio, con parole altisonanti, durante un incontro organizzato a un anno esatto dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery: un affare da 43 miliardi di dollari che, negli ultimi 12 mesi, si è tradotto in un piano lacrime e sangue tra licenziamenti, ottimizzazioni e cancellazioni di film e serie tv. Ma il 2023 è l’anno del centenario della Warner Bros., ed è tempo di grandi annunci: dopo la ristrutturazione, l’idea è quella di costruire qualcosa di nuovo, e così ecco arrivare la nuova piattaforma, che si lascia alle spalle il termine HBO. Si tratta di una transizione importante, perché lo streaming rimane la direzione fondamentale per una media company come Warner Bros. Discovery, l’unica direzione in cui può esserci una vera crescita visto che il mercato cinematografico è ancora in difficoltà. L’esclusione della parola “HBO” mira ad ampliare l’immaginario della piattaforma – non significa che non ci saranno però i contenuti del prestigioso canale via cavo, anzi. Ma WBD è anche tanti altri brand: DC, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Animation, Warner Bros. TV, informazione, sport e altro ancora.

“HBO non è tv, HBO è HBO, deve rimanere quello che è, ed è per questo che valorizzeremo questo aspetto nell’esperienza del prodotto,” ha spiegato J.B. Perrette, a capo dei contenuti streaming.

Vi ricordiamo che in Italia MAX non sarà disponibile, il lancio della piattaforma dovrebbe essere previsto nei prossimi anni.

Questo il nuovo logo, che vira definitivamente sul blu:

On May 23, HBO Max is becoming Max — The One To Watch for all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/GYJ4yJtkhG — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

MAX: I PREZZI

Negli Stati Uniti, MAX avrà tre fasce di prezzo: 9.99 dollari al mese, con due stream in HD e la pubblicità; 15.99 dollari al mese, senza pubblicità e con la possibilità di scaricare fino a 30 contenuti per volta; 19.99 dollari al mese, senza pubblicità, la possibilità di scaricare 100 contenuti per volta, quattro stream in 4K con HDR e Dolby Atmos. Zaslav ha promesso che l’app sarà tecnicamente migliore di quella di HBO Max, più veloce e con una maggiore qualità.

MAX: TUTTI GLI ANNUNCI

Durante l’evento, Zaslav ha anche annunciato la strategia per lo streaming, confermando per esempio che Shazam! Furia degli dei debutterà su MAX il 23 maggio (dopo soli due mesi dall’uscita al cinema).

Ecco gli annunci dei prossimi progetti ufficiali:

MAX: TUTTI I TRAILER

Ed ecco i trailer di alcune delle serie in arrivo prossimamente su MAX: