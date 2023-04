Nel 2024 debutterà sugli schermi di HBO la nuova serie The Regime, progetto in precedenza intitolato The Palace, di cui è stato diffuso il primo trailer in occasione dell’annuncio del rebranding di HBO Max, che ora si chiama solo MAX.

La protagonista della serie sarà l’attrice Kate Winslet che è stata affiancata sul setda Hugh Grant, Matthias Schoenaerts e Andrea Riseborough.

The Regime racconterà la storia di un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario mentre chi ha il potere inizia a perdere il controllo.

Will Tracy ha firmato la sceneggiatura della serie, è anche produttore e showrunner. Stephen Frears sarà invece regista e produttore e Winslet farà parte del team dei produttori, oltre a essere la protagonista.

Nel team degli autori, inoltre, ci saranno Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart, e Sarah DeLappe.

Che ne pensate del trailer di The Regime? Lasciate un commento!

Fonte: HBO