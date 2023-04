Il tanto atteso progetto per una serie tv di Harry Potter è quasi in dirittura di arrivo: Warner Bros. Discovery è infatti vicina a chiudere un accordo con J.K. Rowling per un adattamento dei suoi romanzi in arrivo su HBO Max.

A dare la notizia Bloomberg: l’accordo riguarderebbe una serie tv da sette stagioni, una per ogni romanzo della saga di Harry Potter. Una volta che la Rowling avrà siglato l’accordo per diventare produttrice della serie, si potrà iniziare a cercare uno sceneggiatore che si occupi dell’adattamento su supervisione creativa dell’autrice. Alla produzione vi sarà Warner Bros. Television.

La notizia dell’intenzione della Warner di produrre una serie tv basata su Harry Potter era trapelata per la prima volta a gennaio del 2021: all’epoca lo studio cercava contenuti forti per la neonata piattaforma streaming HBO Max, ma si stava ancora concentrando attivamente sul franchise cinematografico di Animali Fantastici. Molto è cambiato da allora: il terzo film della saga, I segreti di Silente, non è stato un grande successo al botteghino, nel frattempo la major è stata venduta a Discovery e dalla fusione è nata una nuova conglomerata media chiamata Warner Bros. Discovery. David Zaslav, nuovo capo della major, sta attuando numerosi cambiamenti, tra riorganizzazioni, tagli di budget e cambiamenti di strategia (il 12 aprile, per esempio, verrà annunciato un nuovo nome per HBO Max, assieme a un nuovo piano strategico per la piattaforma), ma una cosa è certa: il nuovo studio si concentrerà ancora di più sulle proprietà intellettuali che lo hanno reso grande. Il franchise di Harry Potter è uno dei più remunerativi per la Warner Bros.: solo recentemente il videogioco Hogwarts Legacy ha avuto un successo strepitoso, ma ci sono anche parchi a tema, spettacoli e molto altro a rendere il rapporto con J.K. Rowling fondamentale (nonostante la scrittrice sia stata al centro di numerose polemiche negli ultimi anni per via delle sue controverse posizioni sulle proposte di legge del governo scozzese nei confronti delle persone transgender).

L’avvicinamento di Harry Potter alla televisione, nel frattempo, si è tradotto in uno speciale con la reunion per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale e uno speciale con il Trofeo delle case di Hogwarts condotto da Helen Mirren.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline