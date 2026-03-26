Harry Potter: il CEO di HBO ha svelato la finestra di rilascio delle stagioni della serie (ne avremo per anni)

Pubblicazione: 26 marzo alle 20:56

I fan del maghetto più famoso del mondo dovranno armarsi di pazienza. La nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO non seguirà un calendario annuale di uscita, come molti speravano, ma adotterà un ritmo biennale che estenderà l'intera produzione su un arco temporale superiore ai dieci anni. A confermarlo è stato Casey Bloys, Chairman e CEO dei contenuti di HBO e Max, in un'intervista a The Hollywood Reporter che ha gettato nuova luce sui piani a lungo termine della piattaforma per uno dei suoi progetti più ambiziosi.



La dichiarazione di Bloys arriva mentre la produzione della prima stagione, basata su Harry Potter e la Pietra Filosofale, è ancora in corso. Le riprese sono iniziate nel 2025 e la messa in onda è prevista per il 2027, anche se una data precisa non è ancora stata annunciata. Il format prevede una stagione per ciascuno dei sette libri della saga di J.K. Rowling, un approccio che promette una fedeltà al materiale originale impossibile da raggiungere con i film.



Ma perché questa attesa così lunga tra una stagione e l'altra? Bloys è stato chiaro: non si tratta di pigrizia o di mancanza di impegno da parte delle maestranze coinvolte. Le serie che costruiscono mondi complessi, come Harry Potter, House of the Dragon e The Last of Us, richiedono processi produttivi estremamente articolati che non possono essere compressi in un anno solare. Draghi da renderizzare, effetti speciali all'avanguardia, scenografie elaborate e la gestione di cast numerosi sono solo alcuni degli elementi che rendono impossibile un'uscita annuale.

Harry Potter - HBO

Per Harry Potter, questo significa che se la prima stagione arriva nel 2027 e ogni stagione successiva richiede circa due anni, la serie finale basata su I Doni della Morte potrebbe non vedere la luce prima della fine degli anni Trenta. Un impegno mastodontico che supera persino la durata di Game of Thrones, conclusasi dopo otto stagioni distribuite su un decennio.



Le implicazioni per il cast sono altrettanto significative. I giovani attori selezionati per interpretare Harry, Ron, Hermione e gli altri studenti di Hogwarts cresceranno letteralmente sullo schermo. Dominic McLaughlin, che interpreta Harry Potter, insieme ad Arabella Stanton e Alastair Stout, arriveranno probabilmente alla metà o alla fine dei vent'anni quando la serie si concluderà. Un'esperienza che li renderà ancora più legati ai loro personaggi rispetto al trio originale formato da Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che hanno concluso i film di Harry Potter poco più che ventenni.



HBO ha chiaramente scommesso sul lungo periodo, convinta che questa versione seriale del Mondo Magico manterrà il suo appeal per oltre un decennio. Una scommessa rischiosa in un'epoca in cui le piattaforme streaming tendono a cancellare show dopo poche stagioni se i numeri non convincono immediatamente. Ma Harry Potter non è un franchise qualunque: parliamo di una delle proprietà intellettuali più redditizie della storia dell'intrattenimento, con una base di fan globale che abbraccia diverse generazioni.

Harry Potter - HBO

La pressione sulla prima stagione sarà enorme. Dovrà dimostrare di poter offrire qualcosa che i film non hanno dato, giustificando l'esistenza di un nuovo adattamento. La promessa di una maggiore fedeltà ai libri è il principale punto di forza: scene tagliate dai film, personaggi secondari più sviluppati, trame parallele finalmente esplorate. Ma la fedeltà al testo non basta se mancano ritmo narrativo, carisma degli attori e quella magia visiva che ha reso i film un fenomeno culturale.