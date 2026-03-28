Harry Potter HBO, record di visualizzazioni per il trailer: quando la curiosità ha la meglio sullo scetticismo

Pubblicazione: 28 marzo alle 15:34

Il ritorno a Hogwarts non è mai stato così dirompente. Il primo trailer della nuova serie televisiva HBO dedicata a Harry Potter e la Pietra Filosofale ha polverizzato ogni precedente risultato della piattaforma, accumulando oltre 277 milioni di visualizzazioni organiche nelle prime 48 ore dal rilascio. Un numero che non solo stabilisce un nuovo primato assoluto per HBO e HBO Max, ma supera di oltre il doppio il precedente record detenuto dalla stessa rete.



Stiamo parlando di un fenomeno che va ben oltre il semplice successo promozionale. Questi numeri certificano l'appetito globale per un ritorno al mondo creato da J.K. Rowling, ma stavolta con un approccio diverso, più fedele ai libri originali e capace di espandere ciò che i film dei primi anni 2000 avevano necessariamente dovuto condensare. La serie HBO si propone infatti come un adattamento a lungo termine, destinato a durare un decennio, con ogni stagione dedicata a uno dei sette libri della saga.



La prima stagione, attesa per Natale 2026, racconterà gli eventi de "La Pietra Filosofale", seguendo Harry Potter dal suo triste quotidiano con i Dursley fino alla scoperta del mondo magico. Ma a differenza del film diretto da Chris Columbus nel 2001, questa versione televisiva promette di scavare più a fondo: più tempo per esplorare le lezioni a Hogwarts, le dinamiche tra i personaggi, le rivalità con Draco Malfoy, e soprattutto una rappresentazione più dettagliata dell'abuso psicologico che Harry subisce nella casa degli zii.

Harry Potter - HBO

HBO sta chiaramente posizionando Harry Potter come il suo prossimo grande titolo di punta, sulla scia di quanto fatto in passato con Game of Thrones. La strategia è ambiziosa: capitalizzare su una fanbase multigenerazionale che abbraccia chi ha letto i libri negli anni Novanta, chi è cresciuto con i film, e le nuove generazioni che continuano a scoprire il franchise attraverso piattaforme streaming, merchandising e il recente successo del videogioco Hogwarts Legacy.



La risposta al trailer dimostra che il pubblico è più che pronto a tornare a Hogwarts. Resta da vedere se la serie riuscirà a mantenere le promesse di fedeltà ai libri e profondità narrativa. Ma se i numeri iniziali sono un indicatore, Harry Potter e la Pietra Filosofale potrebbe diventare uno dei maggiori successi HBO degli ultimi anni, e ridefinire il modo in cui uno dei franchise più amati di sempre viene raccontato sullo schermo.