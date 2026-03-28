Harry Potter: Tom Felton rompe il silenzio sulla sua appartenenza alla casa di Serpeverde "nella vita reale"

Pubblicazione: 28 marzo alle 17:01

Per oltre vent'anni, Tom Felton ha incarnato uno dei personaggi più iconici e ambivalenti della saga di Harry Potter: Draco Malfoy, il giovane mago dai capelli platino e dall'atteggiamento sprezzante, orgoglioso rappresentante della casa di Serpeverde. Ma cosa succede quando l'attore che ha dato vita a un Serpeverde per eccellenza si confronta con il leggendario Cappello Parlante nella vita reale? La risposta non è stata così scontata come i fan avrebbero potuto immaginare.



In una recente intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Felton ha finalmente fatto chiarezza sulla questione che ha tormentato i Potterhead per anni: a quale casa di Hogwarts appartiene davvero. L'attore ha dichiarato con entusiasmo di poter "felicemente confermare" di essere parte del "team Serpeverde", mettendo fine a un'odissea personale che lo ha visto smistato in tre case diverse nel corso degli anni.



La storia del rapporto travagliato di Felton con il sorting online è tanto divertente quanto emblematica di quanto seriamente i fan prendano questa tradizione. La prima volta che l'attore affrontò il quiz ufficiale delle case, ammette candidamente di aver "un po' barato", cercando di rispondere a ogni domanda nel modo più Serpeverdino possibile. Il risultato? Un clamoroso fallimento. Come lui stesso ha ricordato, citando la saggezza del mondo magico: "Non puoi ingannare il Cappello Parlante". Il quiz lo piazzò infatti in Grifondoro nel 2021, la stessa casata che il suo personaggio Draco tanto temeva e disprezzava.

Draco Malfoy in Harry Potter - Warner Bros.

Ma il colpo più duro era arrivato l'anno precedente, quando un altro test lo aveva assegnato a Tassorosso. Felton aveva commentato l'evento su Instagram con una frase che tradiva tutta la sua delusione: "Un giorno triste... su così tanti livelli". Una reazione che riecheggiava perfettamente una delle battute più memorabili del suo Draco: "Immagina essere a Tassorosso. Penso che me ne andrei, non credi?". La fedeltà alla casa, evidentemente, non è solo una questione di finzione cinematografica.



Durante l'intervista, Felton ha anche condiviso alcuni dettagli curiosi sulla distribuzione delle casate nella sua famiglia. Tutti e tre i suoi fratelli maggiori sono finiti a Tassorosso, sua madre è stata smistata in Grifondoro, mentre suo padre – proprio come Lucius Malfoy nel franchise – è un Serpeverde DOC. Una coincidenza che non può non far sorridere i fan della saga.



Oggi, con il suo definitivo riconoscimento come Serpeverde, Felton ha abbracciato completamente questa identità, tanto da scherzare con i fan che incontra dopo le rappresentazioni teatrali di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede - lo spettacolo di Broadway in cui ha recentemente fatto il suo debutto interpretando nuovamente Draco Malfoy, questa volta in versione adulta. L'attore ha raccontato di chiedere abitualmente agli spettatori a quale casa appartengano e, se la risposta non è Serpeverde, "ruba il loro programma di sala e scappa via per scherzo". Un gesto goliardico che dimostra quanto Felton abbia fatto pace con il suo destino magico.