Harry Potter: Tom Felton rompe il silenzio sulla sua appartenenza alla casa di Serpeverde "nella vita reale"
Tom Felton conferma di essere Serpeverde dopo anni di smistamenti contrastanti. Il Draco Malfoy di Harry Potter rivela il suo percorso con il Cappello Parlante.
Per oltre vent'anni, Tom Felton ha incarnato uno dei personaggi più iconici e ambivalenti della saga di Harry Potter: Draco Malfoy, il giovane mago dai capelli platino e dall'atteggiamento sprezzante, orgoglioso rappresentante della casa di Serpeverde. Ma cosa succede quando l'attore che ha dato vita a un Serpeverde per eccellenza si confronta con il leggendario Cappello Parlante nella vita reale? La risposta non è stata così scontata come i fan avrebbero potuto immaginare.
In una recente intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Felton ha finalmente fatto chiarezza sulla questione che ha tormentato i Potterhead per anni: a quale casa di Hogwarts appartiene davvero. L'attore ha dichiarato con entusiasmo di poter "felicemente confermare" di essere parte del "team Serpeverde", mettendo fine a un'odissea personale che lo ha visto smistato in tre case diverse nel corso degli anni.
La storia del rapporto travagliato di Felton con il sorting online è tanto divertente quanto emblematica di quanto seriamente i fan prendano questa tradizione. La prima volta che l'attore affrontò il quiz ufficiale delle case, ammette candidamente di aver "un po' barato", cercando di rispondere a ogni domanda nel modo più Serpeverdino possibile. Il risultato? Un clamoroso fallimento. Come lui stesso ha ricordato, citando la saggezza del mondo magico: "Non puoi ingannare il Cappello Parlante". Il quiz lo piazzò infatti in Grifondoro nel 2021, la stessa casata che il suo personaggio Draco tanto temeva e disprezzava.
Ma il colpo più duro era arrivato l'anno precedente, quando un altro test lo aveva assegnato a Tassorosso. Felton aveva commentato l'evento su Instagram con una frase che tradiva tutta la sua delusione: "Un giorno triste... su così tanti livelli". Una reazione che riecheggiava perfettamente una delle battute più memorabili del suo Draco: "Immagina essere a Tassorosso. Penso che me ne andrei, non credi?". La fedeltà alla casa, evidentemente, non è solo una questione di finzione cinematografica.
Durante l'intervista, Felton ha anche condiviso alcuni dettagli curiosi sulla distribuzione delle casate nella sua famiglia. Tutti e tre i suoi fratelli maggiori sono finiti a Tassorosso, sua madre è stata smistata in Grifondoro, mentre suo padre – proprio come Lucius Malfoy nel franchise – è un Serpeverde DOC. Una coincidenza che non può non far sorridere i fan della saga.
Oggi, con il suo definitivo riconoscimento come Serpeverde, Felton ha abbracciato completamente questa identità, tanto da scherzare con i fan che incontra dopo le rappresentazioni teatrali di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede - lo spettacolo di Broadway in cui ha recentemente fatto il suo debutto interpretando nuovamente Draco Malfoy, questa volta in versione adulta. L'attore ha raccontato di chiedere abitualmente agli spettatori a quale casa appartengano e, se la risposta non è Serpeverde, "ruba il loro programma di sala e scappa via per scherzo". Un gesto goliardico che dimostra quanto Felton abbia fatto pace con il suo destino magico.