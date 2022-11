Channel 4 ha condiviso il trailer di I Am Ruth, che fa parte del terzo capitolo della serie antologica dell’emittente e che avrà tra le sue star Kate Winslet e sua figlia Mia Threapleton.

La puntata, della durata di un’ora, racconterà la storia di una madre che deve fare i conti con una figlia teenager dipendente dai social.

Winslet e Dominic Savage, creatore della serie I Am, hanno ideato la storia di cui p protagonista la star.

L’episodio è prodotto da Me+You Productions in collaborazione con Juggle Productions, Winslet, Savage e Richard Yee.

I Am Ruth, nelle stagioni precedenti, ha avuto come protagoniste Gemma Chan, Vicky McClure, Samantha Morton, Letitia Wright, Lesley Manville e Suranne Jones. Le storie di ogni singolo episodio sono state sviluppate in collaborazione creativa con gli attori principali, con dialoghi semi-improvvisati. La serie è costituita da singoli episodi distintivi che esplorano l’esperienza delle donne in momenti emotivamente crudi, stimolanti e personali.

Mia Threapleton ha debuttato, sempre accanto alla madre, in occasione del film A Little Chaos e ora è nel cast di Dangerous Liasions.

Che ne pensate del trailer di I Am Ruth? Lasciate un commento!

Fonte: IndieWire