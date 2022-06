Kate Winslet ritornerà in tv con una nuova miniserie tratta dal romanzo Trust scritto da Hernan Diaz.

L’attrice, reduce dal successo di Omicidio a Easttown, collaborerà nuovamente con HBO.

Trust racconta la storia di un esperto in finanza molto benestante che rimane insoddisfatto da un romanzo basato sulla sua vita e su quella della moglie, chiedendo quindi alla segretaria di essere la ghostwriter di un’autobiografia per chiarire le cose. La segretaria, tuttavia, si rende progressivamente conto che sta riscrivendo la storia e il ruolo avuto dalla moglie.

Trust viene raccontato attraverso quattro voci narranti e quattro generi diversi, andando contro il concetto di verità e di chi può definirla.

Kate Winslet sarà impegnata sul set al termine delle riprese di Lee, la vera storia della fotografa di moda Lee Miller che ha iniziato a lavorare seguendo in prima linea guerre e conflitti. Nel film ci sarà anche Jude Law.

L’attrice aveva in precedenza parlato della possibilità di realizzare una seconda stagione di Omicidio a Easttown, tuttavia per ora non c’è ancora nessun aggiornamento sul possibile ritorno della detective che ha interpretato.

Che ne pensate del ritorno di Kate Winslet in tv con Trust? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline