In occasione dell’annuncio del rebranding di HBO Max, che ora si chiama MAX, è stato rivelato che il franchise di The Conjuring – L’evocazione si espanderà verso il piccolo schermo: è infatti in sviluppo una serie drammatica a tinte horror prodotta da James Wan e Peter Safran e dalle loro Atomic Monster e The Safran Company, che se ordinata ufficialmente andrà in onda sulla piattaforma streaming.

Poco o nulla sappiamo sul progetto, se non che “continuerà la storia iniziata con i film”.

La saga, iniziata nel 2013, si compone di otto film usciti finora al cinema: c’è la storia principale di Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, raccontata in The Conjuring, The Conjuring 2, The Conjuring 3: per ordine del diavolo; i due sono comparsi anche in Annabelle 3. C’è poi appunto la storia della bambola Annabelle, comparsa in Annabelle, Annabelle 2: Creation e Annabelle 3. Ci sono poi gli spin-off La Llorona – Le lacrime del male e The Nun. A settembre uscirà The Nun 2, ed è in sviluppo infine il quarto film della saga principale, The Conjuring 4, sempre con Wilson e Farmiga.

Il franchise è stato incredibilmente redditizio, e ha perfettamente senso una sua espansione sul piccolo schermo, magari con un taglio antolotico alla American Horror Story…