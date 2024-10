The Penguin: la showrunner spiega l'assenza di John Turturro e la scelta di Mark Strong

Pubblicazione: 17 ottobre alle 13:45

L'episodio 4 di The Penguin ha compiuto un salto nel passato, rivelando le origini di Sofia, la figlia di Carmine Falcone, villain che nel film The Batman è interpretato da John Turturro.

Nei flashback dedicati alla famiglia Falcone appare anche Carmine, interpretato tuttavia da Mark Strong, già apparso nei film della DC Shazam! e Green Lantern.

Nell'episodio la famiglia cerca di escludere Sofia dagli affari, mentre nel passato la si mostra come la figlia preferita ed erede dell'impero di Carmine Falcone. Quando si scopre che la giovane ha incontrato un reporter che sta indagando su alcuni crimini commessi da Carmine, l'uomo ordina di uccidere il giornalista e incolpa Sofia degli omicidi, situazione che la porta a una crisi che la conduce all'Arkham State Hospital, dove viene sottoposta a cure come l'elettroshock.

La showrunner Lauren LeFranc, intervistata da Entertainment Weekly, ha spiegato il motivo del recasting.

La produttrice ha spiegato:

Inizialmente volevamo essere in grado di riavere sul set John nella parte di Carmine Falcone? Ovviamente! John è un attore realmente talentuoso ed è stato eccezionale nel film, ma quando ci siamo resi conto che i suoi impegni di lavoro non gli avrebbero permesso di apparire nel nostro show, abbiamo rapidamente capito che dovevamo cercare qualcuno che avesse quella gravitas e quella ferocia, elementi che Mark Strong possiede.

Lauren ha proseguito:

Vedere il risultato di quelle scene è stato realmente entusiasmante perché è stato così importante per la storia di Sofia. Sicuramente non potevamo non avere Carmine nella nostra storia. Abbiamo progettato in modo specifico l'arco narrativo di Sofia in modo che si intrecciasse con quello di Carmine.

LeFranc ha poi parlato del lavoro compiuto da Strong sottolineando i punti in comune tra le due versioni del personaggio:

Hanno un'età simile, ma è un po' più giovane. Bisognerebbe chiederlo a Mark, ma penso che abbia guardato l'interpretazione e l'accento in The Batman. Continuo a usare la parola gravitas, ma era davvero importante che avesse una presenza, certamente con Sofia, che ci fosse qualche accenno a del calore, ma fosse inoltre davvero gelido al centro. Guardarlo mi ha dato l'impressione che ci fosse una coesione. Per me sembrava il padre di Sofia.

La fonte di ispirazione per Sofia

La showrunner ha inoltre svelato che si è ispirata alla storia vera di Rosemary Kennedy, la sorella del presidente degli Stati Uniti, che era stata sottoposta a una lobotomia per ordine del padre:

Non è chiaro il modo in cui fosse mentalmente instabile o se semplicemente avesse fatto qualcosa che il padre ha considerato inappropriato e potenzialmente in grado di rovinare la reputazione dei Kenney.

Lauren ha parlato di Sofia anticipando che ci si addentrerà nel personaggio e nel motivo per cui è in quel modo, ma al tempo stesso si ricorderanno i difetti delle istituzioni e criticato il potere che alcuni uomini hanno sulle ragazze. LeFranc ha sottolineato:

Chi ha una voce e chi non la possiede? La voce di chi viene silenziata?