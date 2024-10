The Penguin: gli ascolti dell'episodio 4 stabiliscono un nuovo record per la serie

Pubblicazione: 15 ottobre alle 14:30

L'episodio 4 di The Penguin ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni negli Stati Uniti per la serie. Warner Bros Discovery ha svelato i dati ottenuti sulle varie piattaforme dal nuovo capitolo della storia con star Colin Farrell, arrivati a quota 1.7 milioni di spettatori, in leggero aumento rispetto ai 1.6 milioni rispetto della seconda puntata, che già aveva ottenuto un +17% rispetto alla première.

I dati ottenuti dalla serie

Il primo episodio, inoltre, è attualmente arrivato a 13 milioni di spettatori.

The Penguin ha debuttato nel mese di ottobre ottenendo su Max i migliori dati per una nuova serie originale HBO registrati nel periodo di 4 giorni a livello globale dopo l'arrivo di The Last Of Us nel gennaio 2023.

Nel primo weekend del debutto dello show, inoltre, sulle varie piattaforme sono stati registrati 5.3 milioni di spettatori.

Matt Reeves è produttore della nuova serie in collaborazione con Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc, che ha inoltre l'incarico di showrunner e fa parte del team di autori.

Craig Zobel ha diretto le prime tre puntate della serie, oltre a far parte del team della produzione.