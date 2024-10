The Hedge Knight: George R.R. Martin condivide alcune foto dal set e loda il lavoro compiuto sulla serie

Pubblicazione: 14 ottobre alle 13:48

George R.R. Martin ha condiviso sul suo blog un aggiornamento relativo alla nuova serie prequel di Game of Thrones intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, pubblicando anche alcune foto scattate sul set che potete vedere sul suo sito.

Lo scrittore ha potuto vedere il montaggio non definitivo del primo episodio, apprezzandolo molto, e ha confermato che le riprese si sono concluse, in vista di un debutto sugli schermi americani nella primavera 2025.

La nuova serie avrà un'atmosfera molto diversa rispetto allo show originale o allo spinoff di House of the Dragon. Martin aveva anticipato:

Sarà più personale, con più umorismo, maggiormente focalizzata sui personaggi… Ma c'è anche pericolo e morte.

George ha ricordato come abbia ideato le storie di Dunk ed Egg, ambientate durante il regno di Re Daeron II, quando aveva ricevuto l'invito di Robert Silverberg a partecipare a un'antologia di racconti originali. Nel libro erano presenti storie di autori come Stephen King, Terry Pratchett, e Ursula K. Le Guin, e l'autore di Game of Thrones ha iniziato a pensare ai personaggi e agli eventi che avrebbe potuto creare per le pagine, ispirandosi anche a Ivanhoe. Martin ha così creato Dunk ed Egg, innamorandosi dei personaggi.

Lo scrittore ha quindi provato un po' di ansia prima di arrivare sul set, rimanendo tuttavia entusiasta di quello che ha visto durante le riprese delle scene del torneo a cui partecipano il cavaliere e il suo scudiero.

George ha sottolineato:

Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sembravano come se fossero appena usciti dalle pagine del mio libro, e la chimica tra di loro era semplicemente perfetta.

Martin ha assistito anche alla realizzazione delle sequenze in cui Dunk incontra i cugini Fossoway, Ser Steffon (Edward Ashley) e il suo scudiero Raymun (Shaun Thomas).

Sul set erano al lavoro anche il regista Owen Harris e Ira Parker, che ha l'incarico di showrunner.

Martin, condividendo gli scatti, ha sottolineato che il cast e gli autori stanno compiendo un ottimo lavoro e ha concluso il suo post assicurando:

Alcune settimane dopo che sono tornato a casa, ho visto il montaggio provvisorio del primo episodio. L'ho amato. Non vedo l'ora di vedere qualcosa in più.