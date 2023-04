Warner Bros Discovery ha annunciato, condividendone il trailer, l’arrivo sulla piattaforma di streaming Max dello show Barbie Dreamhouse Challenge, progetto ispirato al film con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Il progetto di HGTV avrà al centro 15 esperti in home design e restauro e uno chef di Food Network, impegnati a creare la casa dei sogni di Barbie.

Tra i protagonisti delle puntate ci saranno Egypt Sherrod e Mike Jackson (Married to Real Estate); Jasmine Roth (Help! I Wrecked My House) e Antonia Lofaso (Beachside Brawl); Ty Pennington (Rock the Block) e Alison Victoria (Windy City Rehab); Jonathan Knight e Kristina Crestin (Farmhouse Fixer); Christina Hall e James Bender (Christina on the Coast); Keith Bynum ed Evan Thomas (Bargain Block); Brian e Mika Kleinschmidt (100 Day Dream Home); e Michel Smith Boyd e Anthony Elle Williams (Luxe for Less).

I team si occuperanno dell’ideazione di alcune aree della casa tenendo conto dello stile di un’epoca precisa, come una cucina in stile anni ’60 o una stanza da letto ispirata al glam degli anni ’80.

Il progetto si ispira a Barbie, il film prodotto da Warner Bros con star Margot Robbie e Ryan Gosling diretto da Greta Gerwig che è stato realizzato grazie alla collaborazione con Mattel.

Che ne pensate? Seguirete Barbie Dreamhouse Challenge?

Fonte: ComicBook