Morris Chestnut sarà il protagonista di Watson, una serie di cui la CBS ha ordinato la produzione e ideata da Craig Sweeny (Elementary), Kapital Entertainment e CBS Studios.

Il progetto è ispirato ai personaggi creati da Arthur Conan Doyle per le indagini di Sherlock Holmes e debutterà sugli schermi americani nella stagione 2024-25.

Alla regia del primo episodio sarà impegnato Larry Teng, coinvolto anche come produttore esecutivo.

La serie viene descritta come un medical drama con elementi legati a misteri da risolvere con indagini complicate nel campo della salute. Nell’universo proposto sul piccolo schermo Holmes è stato ucciso da un anno per mano di Moriarty. Il Dottor John Watson riprende la sua carriera come medico e si occupa di malattie rare. Moriarty rientra però nella vita del dottore.

Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:

Siamo elettrizzati nel proporre un personaggio così amato del mondo di Sherlock Holmes al centro di questa serie e di vederlo portare in vita da Morris Chestnut in un approccio fresco e inaspettato al dottore immortale. La nuova visione coraggiosa di Craig Sweeny per il complesso Dottor Watson unisce la narrazione con al centro un personaggio ricco di sfumature al racconto di misteri medici che mantengono la tensione.

Che ne pensate della serie Watson con star Morris Chestnut? Vi sembra un progetto interessante?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline