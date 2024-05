Lo scrittore Blake Crouch ha svelato cosa ha imparato dall’esperienza della realizzazione di Wayward Pines, adattamento di uno dei suoi libri, e delle lezioni messe a frutto in occasione di Dark Matter, la serie in arrivo su Apple TV+.

L’autore ha ricordato:

Wayward Pines era la prima volta che sono andato su un set cinematografico. Ero un trentaduenne con gli occhi spalancati e guardavo per la prima volta una mia opera mentre veniva adattata. Ho pensato che sarebbe stata fantastica e grandiosa, e molti elementi dello show lo erano. Realizzare qualcosa per la tv e il cinema può essere un processo tumultuoso ed è successo molto in quel progetto. Era uno scenario estremo. Sono super orgoglioso della prima stagione di Wayward Pines. Avremmo dovuto fermarci lì…

Nonostante il risultato ottenuto con le puntate successive non sia stato all’altezza delle aspettative di Crouch, lo scrittore ha ammesso:

Ma mi ha insegnato così tanto. Era come se si trattasse di uno sport full-contact e sono stato fortunato nell’essere coinvolto e vedere come veniva realizzato, non è qualcosa che molti scrittori sanno come funziona. Mi ci è voluto un po’ per recuperare da quell’esperienza e decidere: ‘Voglio avere una parte di quel processo in qualcosa tratto da una mia opera?’. E finalmente, quando l’opportunità di realizzare Dark Matter è emersa, ho deciso che volevo farlo, ma ho imparlato molto da allora. So le cose che non voglio e conosco ciò a cui voglio puntare.