Apple TV+ ha condiviso il trailer della nuova serie sci-fi Dark Matter, interpretata da Joel Edgerton insieme al premio Oscar Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi e Oakes Fegley.

Basato sul bestseller del New York Times di Blake Crouch, il nuovo show Apple Original di nove episodi farà il suo debutto l’8 maggio con i primi due episodi seguiti da un nuovo capitolo settimanale fino al 26 giugno.

Definito come uno dei migliori romanzi di fantascienza del decennio, Dark Matter è una storia sulla strada non percorsa. La serie segue Jason Dessen (interpretato da Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo a un panorama sconvolgente di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso.

Crouch è creatore, produttore esecutivo, showrunner e scrittore insieme ai produttori esecutivi Matt Tolmach e David Manpearl per la Matt Tolmach Productions. Anche Edgerton è produttore esecutivo. Dark Matter è prodotto per Apple TV+ da Sony Pictures Television.

Che ne pensate del trailer della serie Dark Matter?

Fonte: Apple

