Eva Longoria tornerà protagonista di una serie tv con Tierra de mujeres – Intrecci di vite, la nuova dramedy in sei episodi di cui sarà anche produttrice, e Apple TV+ ha annunciato la data di uscita. Il progetto farà il suo debutto il 26 giugno con i primi due episodi seguiti da nuove puntate settimanali, fino al 24 luglio. Nel cast anche la leggendaria star del cinema e della televisione Carmen Maura e l’esordiente Victoria Bazúa.

Tierra de mujeres – Intrecci di vite segue le vicende di Gala (Eva Longoria), una donna newyorkese la cui vita viene sconvolta quando il marito coinvolge la famiglia in illeciti finanziari, costringendola a scappare dagli Stati Uniti insieme all’anziana madre (Carmen Maura) e alla figlia in età universitaria (Victoria Bazua). Per sfuggire ai pericolosi criminali con cui il marito di Gala, ora scomparso, è in debito, le tre donne si nascondono nella stessa, incantevole cittadina vinicola della Spagna settentrionale da cui la madre di Gala era andata via 50 anni prima, giurando di non tornare mai più. Le donne cercano di ricominciare da capo e sperano che le loro identità rimangano sconosciute, ma i pettegolezzi nella piccola città si diffondono rapidamente, svelando i segreti e le verità più profonde della loro famiglia.

Prodotta dagli Apple Studios e ispirata al romanzo best seller La tierra de las mujeres della pluripremiata autrice Sandra Barneda, “Tierra de mujeres – Intrecci di vite” è creata da Ramón Campos, Gema R. Neira e Paula Fernández ed è diretta dal vincitore del premio Iris Carlos Sedes. La serie è prodotta da Bambú Studios e prodotta esecutivamente dallo showrunner Campos, Neira, Sedes, la vincitrice del premio Iris Teresa Fernández-Valdés, Ben Spector, Sandra Condito e Longoria attraverso la sua casa di produzione UnbeliEVAble Entertainment.

Che ne pensate? Guarderete Tierra de mujeres con Eva Longoria?

Fonte: Apple

