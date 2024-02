Only Murders in the Building

Nel cast della stagione 4 di Only Murders in the Building ci sarà anche Eva Longoria, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Desperate Housewives.

L’attrice, che ha recentemente debuttato in veste di regista con Flamin’ Hot, avrà un ruolo ricorrente nelle puntate inedite dello show.

Al centro dei prossimi episodi ci saranno le indagini sulla morte di Sazz Pataki (Jane Lynch), la controfigura di Charles-Haden Savage (Steve Martin) negli anni in cui l’attore lavorava alla serie Brazzos e al suo revival del 2020.

La quarta stagione mostrerà Charles, Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) compiere un viaggio a Los Angeles prima di tornare al The Arconia per cercare il colpevole dell’omicidio.

Il personaggio di Eva dovrebbe essere importante per quanto riguarda le sorprese che emergeranno dalle indagini.

Tra gli interpreti degli episodi ci saranno inoltre Molly Shannon, Meryl Streep, e Jesse Williams.

