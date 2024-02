Only Murders in the Building

Negli episodi della stagione 4 di Only Murders in the Building ritornerà anche il premio Oscar Meryl Streep.

L’attrice riprenderà il ruolo di Loretta Durkin che, nella terza stagione, era stata coinvolta nello show di Broadway di Oliver (Martin Short), con cui aveva avuto una relazione.

Attualmente non è stato svelato il numero di episodi in cui apparirà Meryl Streep e anche la trama della nuova stagione è avvolta dal mistero. Le prime indiscrezioni sostengono che i tre protagonisti – Charles Haden-Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) – faranno un viaggio a Los Angeles prima di tornare a New York.

Nel cast delle puntate ci sarà anche Molly Shannon nel ruolo di una donna di affari di Los Angeles.

Lo show, disponibile in Italia su Disney+, è prodotto da Martin, John Hoffman, Short e Gomez in collaborazione con Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Attualmente Only Murders in the Building ha ottenuto 29 nomination agli Emmy, conquistando quattro premi.

Fonte: Variety

