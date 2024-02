Only Murders in the Building

Per la stagione 4, Only Murders in the Building si sposterà a Los Angeles, portando i tre protagonisti in una nuova location.

Il presidente di Disney Television Group Craig Erwich ha anticipato cosa dovremo aspettarci dalla nuova location:

Beh, sono molto entusiasta di vedere Steve, Martin e Selena prendersi una piccola pausa dal condominio e venire a Los Angeles. Quindi, nello stesso modo in cui John Hoffman ha usato la tela di Broadway per raccontare quella che penso sia stata una delle stagioni più uniche che abbiate mai visto, la stessa visione unica di Only Murders sarà applicata a Los Angeles, son odavvero entusiasta.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

