Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Cosa è successo nel finale di Only Murders in the Building disponibile su Disney+ da oggi? Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Dopo la confessione di Cliff e Donna, lo spettacolo si conclude, e nel pubblico possiamo rivedere anche Matthew Broderick. A casa di Oliver è tempo di leggere le recensioni positive dello spettacolo, e di festeggiare la risoluzione di un altro mistero.

Dickie ora è il manager di Loretta e le ha trovato ben due lavori a Los Angeles. La donna è indecisa, ma Oliver la spinge ad accettare, dicendole che andrà a trovarla. Lo stesso vale per Torbert e Mable, con quest’ultima non intenzionata ad abbandonare i suoi due amici.

Al party arriva anche Sazz (Jane Lynch) che deve dare una notizia a Charles. I due non riescono a parlare però, perché Charles vuole recuperare prima una bottiglia di vino. La scena cambia e passa all’appartamento di Charles, al buio. Quando passa vicino alla finestra della cucina , un colpo di fuoco lo prende in pieno.

Torniamo nell’appartamento di Oliver, e Charles esce dall’altra stanza. A prendere il proiettile infatti è stata Sazz, che si accascia al suolo. Scopriremo il colpevole nella stagione 4?

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

