Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Only Murders in the Building è disponibile su Disney+, e svela chi ha ucciso Ben Gilroy. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

L’episodio svela cosa è successo a Ben Gilroy la sera della prima dello spettacolo. Il trio di protagonisti riesce a ottenere facilmente la confessione di Donna, produttrice dello spettacolo, che dichiara di aver avvelenato Ben ma non di volerlo uccidere. La produttrice svela di avere anche un cancro allo stadio finale e che non voleva che la vita del figlio venisse rovinata da un fiasco: per quello ha spinto Ben anche dall’ascensore.

Mable non è convinta dalla seconda confessione, e per tutto l’episodio si interroga sul motivo che ha portato Donna a confessare un crimine non commesso. Durante lo spettacolo, Mable capisce che una madre farebbe tutto per un figlio, e raggiunge Cliff nella soffitta del teatro.

Qui scopre che è stato proprio Cliff a spingere Ben nell’ascensore, perché l’attore aveva intenzione di denunciare Donna per averlo avvelenato. Cliff e Donna volevano difendersi a vicenda, ma il trio di protagonisti è riuscito un’altra volta a sventare un altro crimine.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

