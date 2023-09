Only Murders in the Building

L’episodio 7 di Only Murders in the Building ha due guest star d’eccezione che interpretano se stessi. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura.

Intervistato da The Wrap, lo showrunner John Hoffman ha parlato del cameo di Matthew Broderick, che interpreta se stesso:

Conosco Matthew da molti anni e ovviamente è stato una scelta naturale per questo show. È semplicemente un puro mostro nelle commedie che appare in un modo che solo lui può fare. Vogliamo parlare degli sceneggiatori che scrivono quelle battute malvagie su Ferris Bueller e lui che si diverte a recitarle? Trovo dolce vederli tutti saltare in piedi, farsi avanti e stare al gioco. È molto intelligente e divertente. Così ha subito riconosciuto il piacere di poter giocare in modo diretto sia con la sua persona che con la sua carriera in quel modo.

Oltre a Broderick, la puntata di ieri aveva anche un altro breve cameo di un’icona della televisione, della commedia e del teatro: Mel Brooks:

Quel giorno è stato un grande omaggio del nostro dirigente di Hulu, Billy Rosenberg, che aveva appena realizzato “History of the World: Parte II “. Mi ha detto: “Conosco un ragazzo che conosce Mel molto, molto da vicino. Potrei essere in grado di aiutarti per questa scena” pensavo stesse scherzando. E poi è stato il giorno più bello di sempre con Mel Brooks su FaceTime con noi che ha fatto tutto giusto alla prima.

