Solo qualche ora prima che trapelasse la notizia, in occasione degli upfront, che Showtime è al lavoro sul revival di Weeds, l’attore Justin Kirk commentava con scetticismo in un’intervista su Variety la possibilità che la serie possa tornare sugli schermi.

Kirk, che in questi giorni possiamo vedere in Succession nei panni del candidato repubblicano estremista alla presidenza degli Stati Uniti, e che è stato candidato all’Emmy per la sua interpretazione nella miniserie Angels in America di Mike Nichols, in Weeds vestiva i panni di Andy, l’irresponsabile cognato della protagonista Nancy Botwin (interpretata da Mary-Louise Parker), una vedova di periferia che inizia a vendere marijuana per sostenere la sua famiglia.

Parlando con Variety, Kirk ha spiegato:

Anche come fan… davvero volete vederci tutti invecchiati, tornare nei panni di quei personaggi? All’epoca dell’ottava stagione non penso che l’idea generale fosse “dovremmo continuare a fare questa serie all’infinito!” Sentite, adoro queste persone, amo il mio personaggio. E probabilmente ne so quanto voi di qualsiasi potenziale reboot.

La serie, creata da Jenji Kohan, ha fatto il suo debutto nel 2005 e si è conclusa nel 2012, con due Emmy e un Golden Globe. Nel 2019 si era parlato di un possibile sequel ambientato dieci anni dopo e prodotto da Starz (la serie è prodotta da Lionsgate TV), e secondo Kirk questa non è stata l’unica idea per un revival:

So che ne stavano parlando, stavano ragionando su come realizzare un possibile reboot. Ho sentito voci di varie versioni possibili. Una volta ho sentito dire che stavano pensando a un prequel con i personaggi più giovani, e dei flash-forward con noi. Quindi non ho proprio idea. Tuttavia, strano ma vero, proprio di recente ne ho sentito parlare di nuovo, quindi forse stanno cercando di trascinare fuori questa carcassa esausta…

Solo qualche ora dopo, è arrivato l’annuncio. Stando alle prime voci, comunque, il sequel non dovrebbe coinvolgere Kirk e sarebbe ambientato in Danimarca…