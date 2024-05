FX ha annunciato il rinnovo della docuserie Welcome to Wrexham per la stagione 4. Gli episodi sono disponibili sugli schermi italiani grazie a Disney+.

La docuserie segue Ryan Reynolds e Rob McElhenney mentre si occupano della gestione del Wrexham AFC, la squadra di calcio gallese che ha recentemente ottenuto la promozione alla League One dell’English Football League.

Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha dichiarato in un comunicato:

Wrexham AFC ha superato tutte le aspettative in campo e con i fan, ottenendo due promozioni consecutive sotto la leadership di Rob e Ryan e salendo fino a gareggiare nella League One la prossima stagione. Welcome to Wrexham sta inoltre ottenendo grandi successi, conquistando cinque Emmy Award e una quarta stagione che continuerà a documentare il notevole percorso del team e il suo impatto sulla comunità della città di Wrexham, oltre al seguito dei fan in continua crescita in tutto il mondo.

