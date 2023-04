ABC ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 della serie Will Trent, il progetto tratto dai romanzi scritti da Karin Slaughter.

Il protagonista Ramon Rodriguez ha dichiarato:

Siamo così grati nei confronti dei fan di ABC e Hulu per essersi uniti a noi in questa folle cavalcata e aver guardato Will Trent. Quando abbiamo deciso di portare la serie sugli schermi televisivi, volevamo fare giustizia al mondo che ha creato Karin Slaughter con i suoi libri bestseller. Liz Heldens, Dan Thomsen e il team creativo hanno sviluppato dei personaggi complessi e pieni di sfumature in cui le persone riescono a immedesimarsi a livello umano, e ha aiutato avere tra i protagonisti la nostra piccola star, Betty. Siamo così entusiasti per l’opportunità di immergerci ancora più a fondo in queste storie con la stagione 2.