William Shatner, una delle icone di Star Trek, tornerà sugli schermi per condurre lo show Stars on Mars, prodotto per Fox.

Il progetto, in stile competizione tra celebrità metterà in difficoltà i partecipanti con delle prove, arrivando poi a un vincitore dopo le eliminazioni settimanali.

Shatner avrà l’incarico di responsabile del “Controllo della Missione”. I concorrenti dovranno affrontare delle condizioni che replicano quelle che esistono realmente su Marte e dovranno usare la loro intelligenza e i loro muscoli, o forse le loro incredibili capacità stellari, per sopravvivere alla competizione e reclamare il titolo di stella più brillante della galassia. Le celebrità si sfideranno in varie missioni e voteranno chi eliminare tra i loro membri dell’equipaggio, rimandando ogni volta uno di loro sulla Terra. Tra di loro si formeranno quindi alleanze e rivalità.

Stars on Mars “invierà” le famose reclute spaziali dove nessuno si è spinto fino a questo momento e rivelerà cosa è necessario per sopravvivere su Marte.

Lo show sarà prodotto da Eureka Productions, di Fremantle, e Shatner si occuperà di affidare ai concorrenti le missioni e seguirli nelle loro attività.

La star ha dichiarato scherzando:

Grazie alla minore gravità su Marte, peserete il 62% in meno. Le cattive notizie sono che l’aria è irrespirabile, quindi se siete di Los Angeles, vi ricorderà l’atmosfera di casa.

Il debutto dello show è previsto il 5 giugno sugli schermi americani di Fox.

Che ne pensate della scelta di William Shatner come conduttore di Stars on Mars?

Fonte: ComicBook