Willow: Jonathan Kasdan smentisce la cancellazione, il Volume 2 verrà realizzato prossimamente

Dal 30 novembre 2022 su Disney Plus

Disney Plus

Jonathan Kasdan è intervenuto su Twitter dopo la notizia della cancellazione della serie Willow sostenendo che il “Volume 2” della storia sequel è stato già pianificato e, semplicemente, il progetto non verrà prodotto a breve.

Lo showrunner ha scritto:

La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare i protagonisti in modo che non rinuncino a possibili opportunità lavorative che potrebbero emergere nel prossimo anno. Con tutte le serie e i film in produzione intorno al mondo, sembra ingiusto limitare la disponibilità di un attore senza avere un senso chiaro di quando avrai di nuovo bisogno di loro.

Kasdan sostiene che gli script su cui stanno lavorando hanno bisogno di molti attori con cui non esiste nemmeno un legame contrattuale. Lo showrunner ha però rassicurato:

Con il sostegno entusiastico e incrollabile della Lucasfilm, e della Disney, abbiamo sviluppato e scritto quello che speriamo sarà un Volume II in grado di divertire, più ricco, dark e migliore, che costruisce il racconto dei personaggi e della storia basandosi sui nostri primi otto capitoli (Wyrm sopravvive!).

Il messaggio di Kasdan mostra inoltre un Volume III, alimentando quindi le ipotesi che la serie possa proseguire dando vita a una trilogia. Willow non ha avuto un sequel per 35 anni e, come aveva commentato Annabelle Davis, forse bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere una seconda stagione della serie.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Jonathan Kasdan sul Volume 2 della serie Willow? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EmpireOnline