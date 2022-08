Ruth Wilson e Daryl Cormack saranno i protagonisti di The Woman in the Wall, nuova serie tv di BBC e Showtime.

La serie tv è ispirata alle controverse lavanderie irlandesi Magdalene. Sarà composta da sei episodi da un’ora, dalle tinte gotiche e thriller.

La due volte candidata ai BAFTA Ruth Wilson interpreterà Lorna Brady, che una mattina si sveglia e trova un cadavere in casa. Brady non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa potrebbe essere responsabile dell’apparente omicidio, perché ha sofferto a lungo di attacchi estremi di sonnambulismo. Gli episodi di sonnambulismo sono iniziati durante la sua adolescenza, quando è stata incarcerata in una delle famigerate lavanderie Magdalene della Chiesa cattolica in Irlanda, dove le donne venivano inviate per espiare “peccati” come l’adulterio e la gravidanza adolescenziale.

Daryl McCormack sarà invece l’ambizioso ma sfuggente detective Colman Akande, che è alle calcagna di Lorna per un crimine apparentemente estraneo alla donna trovata morta. Colman è salito rapidamente nei ranghi delle forze di polizia locali, ma nasconde i propri oscuri segreti.

Le lavanderie Magdalene sono un associazione che ha agito per oltre 200 anni, fino a quando nel 1993 furono trovati oltre 150 cadaveri di donne in uno dei conventi affiliati.

Fonte: Deadline