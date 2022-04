Sky ha confermato chesarà uno deidell’edizione 2022 del talent show musicale, riprendendo il ruolo avuto nelle passate stagioni.

Ad annunciarlo è stato l’artista con un post sui social media in cui svela che sarà il mentore per i ragazzi in gara per la sesta volta, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola.



Il comunicato di Sky ricorda:

Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere, anno dopo anno. Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo Bella storia (3 dischi di platino) e per presentare Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

La partenza di X Factor 2022 è prevista per il mese di giugno con le Audition, step iniziale delle lunghe selezioni che porteranno poi all’individuazione dei 12 protagonisti dei Live Show. E una delle prime novità è che la prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza. Le esibizioni dei ragazzi, oltre ad essere come sempre valutate dai giudici, saranno commentate dal pubblico sugli spalti che torna ad essere grande protagonista dello show, pronto ad emozionare i ragazzi e a farsi emozionare dalle loro esibizioni.

Il casting per questa edizione è ancora aperto ed è possibile iscriversi online.

Che ne pensate del ritorno di Fedez tra i giudici di X Factor 2022? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato stampa Sky