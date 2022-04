In Italia la serie, composta da sei episodi, è andata in onda su Fox a partire dal 26 gennaio 2016.

è tornata a parlare dispiegando a che condizioni sarebbe disposta a riprendere il ruolo di

L’attrice riceverà il premio Icon Award assegnato da Variety in occasione dell’evento CanneSeries e ha rivelato al magazine che nella sua mente non aveva considerato l’agente dell’FBI come un personaggio femminista:

Penso fosse piuttosto ‘Questa è una donna che non ho mai visto in televisione, ed è così unico’.

Gillian ha poi ricordato alcuni dei dettagli della sua esperienza sul set dello show cult targato Fox. La star ha raccontato:

Ci si aspettava che io camminassi alle spalle di David Duchovny quando i nostri personaggi attraversavano le porte ed entravano nelle case delle persone su cui stavano indagando. C’erano delle cose a cui mi sono ribellata.

Anderson ha ripreso il ruolo di Dana Scully in un film del 2008 e nelle stagioni revival girate dal 2016 al 2018.

L’attrice non ha però intenzione di riprendere il ruolo:

Sembra un’idea così vecchia. L’ho fatto, ho realizzato la serie per così tanti anni ed è finita inoltre in un modo non particolarmente positivo. Per poter semplicemente iniziare a parlare della possibilità di un’altra stagione ci dovrebbe essere un intero gruppo di nuovi autori e il testimone deve essere realmente passato per poterlo far sembrare nuovo e progressivo. Quindi sì, fa davvero parte del passato.

