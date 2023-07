Nella giornata di ieri si è svolto il panel di X-Men ’97 al San Diego comic-Con 2023, e sono state mostrate due clip esclusive.

Sebbene le clip non siano state pubblicate online, i presenti hanno condiviso su Twitter il contenuto dei due filmati.

La prima clip di X-Men ’97 presenta una resa dei conti tra molti dei principali mutanti e il dottor Trask, uno dei principali avversari del gruppo. Trask ha creato le Sentinelle utilizzate per dare la caccia agli X-Men e ad altri mutanti. Nella clip, gli X-Men stanno interrogando Trask per cercare di ottenere alcune informazioni. Jean Grey sta usando Cerebro per cercare di entrare nella mente di Trask durante l’interrogatorio. Ciclope pronuncia anche “una variazione” della frase storica “A me, i miei X-Men”.

La seconda clip contiene più azione rispetto alla prima. Mostra infatti la squadra degli X-Men che si lancia verso il suolo. Ciclope usa i suoi raggi per rallentare la loro caduta e rendere un po’ più facile l’atterraggio.

La serie animata originale si era conclusa con Charles Xavier che veniva ferito da Henry Peter Gyrich e portato dall’Imperatrice Lilandra nell’Impero di Shi’ar, per poterlo curare. I primi dettagli sembrano quindi in linea con il progetto di creare una continuità tra le due serie animate, come annunciato dal produttore Beau DeMayo quando aveva annunciato il progetto sequel dello show degli anni ’90. Il filmmaker aveva inoltre anticipato che Sinistro potrà determinare il destino degli X-Men e dell’intera umanità.

Tra i personaggi che torneranno ci saranno anche Ciclope, Jean Gray, Bestia, Cable, Bishop, Forge, Morph, Nightcrawler e Sunspot.

Che ne pensate di queste due clip di X-Men ’97? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

