Matthew Waterson, doppiatore di Magneto in X-Men ’97 ha parlato del triangolo amoroso con Rogue e Gambit.

L’attore ha confermato di non sapere che la relazione tra Magneto e Rogue fosse canonica anche nei fumetti, e ha raccontato qualche retroscena:

Questo è un punto in cui, ancora una volta, devo ammetterlo, non sapevo che ci fosse una storia nel canone. Quindi ne abbiamo parlato, e la spiegazione è che non è qualcosa che è nata in questa interazione. Era qualcosa che esisteva storicamente prima di Rogue e Gambit. Ed è una rivisitazione di quello. E poi, quando vedi i flashback del perché, di come possono essere più aperti e, in mancanza di una frase migliore, più umani l’uno con l’altro di quanto possano essere con molte altre persone, ha molto senso. In termini di sapere che ciò renderebbe alcune persone molto, molto turbate o molto tristi? È qualcosa per cui ti dici: ‘Sì, questo farà impazzire un sacco di persone, e sarà semplicemente divertente.’