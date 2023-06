Lana Condor ha rivelato che sarebbe interessata a riprendere il ruolo di Lara Jean Covey nella serie XO Kitty, la serie spinoff dei film di Tutte le volte che ho scritto ti amo.

L’attrice, intervistata da The Wrap, ha spiegato che sarebbe disposta a interpretare di nuovo la giovane se ci fosse l’opportunità di farlo, sottolineando che c’è però in corso lo sciopero degli sceneggiatori e questo potrebbe ostacolare qualsiasi progetto legato allo show spinoff.

Lana ha ricordato:

Non escluderei mai un ritorno. Voglio dire, penso sia piuttosto chiaro che amo il mondo di To All The Boys e ho dedicato molti degli anni della mia giovinezza a quel progetto. Per me quel mondo sembra casa.