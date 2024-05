Le riprese della stagione 3 di Yellowjackets sono ufficialmente iniziate, come rivelano le foto realizzate sul set condivise dalla produzione.

Gli scatti non mostrano le protagoniste della storia, ma qualche dettaglio dell’area isolata in cui stanno cercando di sopravvivere nella parte della storia ambientata negli anni ’90.

Le foto, inoltre, regalano qualche dettaglio della situazione in cui si troveranno dopo l’incendio che ha distrutto la baita in cui si erano rifugiate.

Nella stagione 2 si era svelato che Lottie aveva rinunciato al suo ruolo da leader a favore di Natalie che, nel presente, veniva uccisa per errore durante un rituale, chiudendo in un certo senso la situazione iniziata quando Javi è morto al suo posto nel ’96 in un rito simile.

Una foto condivisa online rivela inoltre che il primo episodio della nuova stagione è scritto da Jonathan Lisco, Ashley Lyle e Bart Nickerson, che è coinvolto anche come regista.

Che ne pensate? Siete felici che le foto dal set confermino che le riprese della stagione 3 della serie Yellowjackets sono iniziate?

