Nel cast della stagione 2 di Yellowjackets ci sono alcuni nuovi arrivi tra cui Nicole Maines, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Supergirl.

Il ruolo che le è stato affidato è quello di Lisa, descritta come una persona che collabora con Lottie, da adulta, che sta cercando di recuperare dal trauma subito in passato.

François Arnaud (The Borgias) è tra le new entry con una parte di guest star. L’attore sarà in quattro episodi Paul, uno scrittore di New York e il fidanzato segreto dell’allenatore Scott (Steven Kreuger) e gli ricorda cosa poteva accadere.

Nia Sondaya (Truth Be Told), infine, sarà la teenager Akilah, sostituendo Keeya King che ha avuto la parte nella prima stagione.

I tre interpreti si aggiungono ai nomi già annunciati che comprendono Jason Ritter, marito nella vita reale di Melanie Lynskey, Lauren Ambrose, Simone Kessell ed Elijah Wood.

Showtime, a dicembre, ha già ottenuto il rinnovo per la terza stagione e il piano dei creatori sembra sia di realizzare cinque annate dello show.

Per assistere al secondo capitolo della storia – con protagonisti Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci e Tawny Cypress – bisognerà attendere la messa in onda prevista dal 24 marzo.

Che ne pensate dei nuovi arrivi nel cast della stagione 2 di Yellowjackets che comprendono anche Nicole Maines? Lasciate un commento!

Fonte: Variety