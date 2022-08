Dovremo aspettare ancora qualche mese prima di vedere la stagione 2 di Yellowjackets.

Nella giornata di ieri, i co-creatori e showrunner della serie Ashley Lyle e Bart Nickerson hanno dichiarato che la produzione della serie inizierà alla fine di agosto e l’uscita al momento è prevista per l’inizio del 2023. Yellowjackets ha debuttato a novembre 2021 e il finale di stagione è andato in onda il 16 gennaio 2022. Ai microfoni di The Wrap, Lyle ha detto:

Stiamo prendendo in considerazione il primo trimestre del 2023. Siamo su un percorso di produzione molto simile in termini di tempo a quello della scorsa stagione, anche se ovviamente dobbiamo girare un episodio aggiuntivo perché avevamo già girato il pilot l’altra volta. Credo che finiremo di girare entro febbraio e andremo in onda poco dopo. Nessuno voleva tornare in onda più velocemente di noi. Ma siamo passati direttamente dalla fine della prima stagione alla seconda. È una storia profondamente serializzata e volevamo assicurarci di non aver fretta e di aver fatto tutto bene. E quindi, questa è stata la prima cosa che siamo riusciti a realizzare.

Bart Nickerson ha poi aggiunto:

Un aspetto del fatto che la serie stia andando davvero bene, che forse non avevo previsto, era quanta responsabilità Ashley, io, Jonathan e l’intero team sentiamo verso l’affetto del pubblico. L’idea di offrire qualcosa che non fosse al livello della prima stagione era semplicemente troppo da sopportare. Quindi, mi sono detto: ‘Penso che dovremmo prenderci un po’ più di tempo e assicurarci che sia davvero buona.’

Yellowjackets è disponibile su Now.

Lo show è stato sviluppato da Ashley Lyle e Bart Nickerson, due dei produttori di Narcos e Narcos: Messico.

