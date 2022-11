Yellowstone 5: l’episodio 3 preannuncia un cambio di direzione per Beth Dutton

Il finale dell’episodio 3 della stagione 5 di Yellowstone ha preannunciato un cambio di direzione per Beth Dutton, interpretata da Kelly Reilly. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nei minuti finali dell’episodio 3, Beth decide di andare a bere con gli altri per celebrare gli ultimi successi (e il compleanno di Lloyd). Rip le suggerisce che potrebbe essere una brutta idea.

Una donna ci prova con Rip al bar, continuando a insistere nonostante lui le dicesse di essere sposato. La donna si avvicina poi a Beth, che prontamente le spacca una bottiglia di birra in testa, dando il via a una rissa. Le guardie di sicurezza intervengono mettendo Beth in un angolo mentre il combattimento continua. All’esterno, nella scena finale dell’episodio, il nuovo sceriffo parla con Rip degli eventi. Rip sostiene che Beth è stata quasi soffocata e ricorda allo sceriffo il lavoro della donna. Lo sceriffo lascia andare tutti gli altri senza problemi, ma dice che deve arrestare Beth perché ha dato il via ai combattimenti. La donna insiste che sporgerà denuncia e l’episodio si conclude con Beth che viene portata via dalla polizia.

In una recente intervista con Yahoo, Kelly Reilly ha parlato proprio del cambio di Beth:

Questa stagione iniziamo con papà che diventa governatore e Beth che con riluttanza diventa il suo capo dello staff. E vedere come Beth lo gestisce è divertente. Si trova in una situazione che non è il meglio di lei. E possiamo vedere Beth lamentarsi per alcune cose, cosa che non credo abbia mai fatto prima. Vediamo sempre Beth vincere. C’è un disfacimento in questa stagione, che è stato davvero bello da interpretare perché non è sostenibile. E vedere le crepe è ciò che mi interessa. E poi la vedi raddoppiare di nuovo in quella ferocia. E a volte si sente davvero come un animale selvatico e così in contatto con quell’istinto primordiale. È lei che si muove al motto di:”Uccidi o sarai ucciso”. Ha davvero la mentalità di un guerriero in battaglia. La posta in gioco è così alta per lei ed è molto bianco o nero la posizione in cui stai. C’è tutto questo. E poi più avanti nella stagione posso cambiare marcia un po’ o lei può sperimentare forse come potrebbe essere la vita se le cose fossero più semplici e come potrebbe essere la felicità per lei. Non voglio rivelare troppo, ma è davvero la mia cosa preferita che ho girato nello show finora perché posso essere senza tuta e senza tacchi e sporcarmi davvero sotto le unghie.

E adoro cavalcare, sono una grande amante dei cavalli e posso sperimentare il Montana sul dorso di un cavallo nei panni di Beth. Ed è davvero bello e diventa qualcosa che le piace davvero.