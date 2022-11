Yellowstone 5: i commenti del cast all’evento drammatico mostrato nella première

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella première della stagione 5 di Yellowstone è stato mostrato un evento drammatico con al centro due dei protagonisti, che hanno ora commentato quanto raccontato nella serie.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sulla serie.

Nell’episodio Monica Dutton, che era alla 37esima settimana di gravidanza, viene coinvolta in un incidente d’auto e perde il figlio che aveva in grembo. L’evento ha, come prevedibile, delle conseguenze su di lei e Kayce Dutton.

Kelsey Asbille, interprete di Monica, ha ora dichiarato parlando della storia:

Si tratta di una perdita così tragica e la si vedrà realmente nel momento peggiore. Nel corso della serie vuole solo essere una buona madre, una buona moglie. Una buona persona per la propria comunità e quanto accaduto dà realmente una scossa a ciò in cui crede.

L’attrice ha però aggiunto:

Ci sarà un momento davvero importante in cui sceglie la vita e sceglie di guarire.

Luke Grimes ha aggiunto che Kayce e Monica troveranno forza uno nell’altra e nel proprio legame:

Hanno scelto di sostenersi a vicenda, stanno affrontando insieme un dolore comune.

L’attore ha inoltre parlato della visione avuta da Kayce nel finale della quarta stagione, evento che gli ha mostrato la “fine” dei Dutton:

Quando ho letto quel passaggio dello script sono immediatamente andato da Taylor Sheridan e ho detto ‘Ehi, so che non vuoi che io sappia qualcosa della fine di questa storia ed è grandioso, lo apprezzo, ma semplicemente dimmi come pronunciare questa battuta’. Mi ha dato abbastanza informazioni da capire come interpretare quel momento, ma non si è lasciato sfuggire nulla. Ma nel corso della stagione 5 impararete a scoprire cosa voleva dire e nello specifico cosa ha visto Kayce, e poi il loro progetto di affrontarlo in un modo che abbia senso.

Fonte: The Hollywood Reporter