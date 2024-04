Ian Bohen, l’interprete di Ryan, ha parlato di Yellowstone 5 insieme a Entertainment Tonight a margine dell’evento organizzato da Paramount Network a margine dell’apertura di un’area pop-up allestita a Los Angeles dedicata alla popolare serie.

Le riprese del secondo blocco di puntate di Yellowstone 5 partiranno a breve in Montana e, parlando della conclusione della serie principale fra quelle del franchise di Taylor Sheridan, Ian Bohen assicura: sarà perfetto.

Il perfetto finale di Yellowstone 5

Parlando di quello che ci aspetta con la conclusione della storia, l’attore spiega:

I fan otterranno la migliore conclusione possibile. Tutto si concluderà in maniera perfetta. Molte serie televisive hanno semplicemente una fine e finiscono per non soddisfare in alcun modo le persone. Questa si chiuderà in una maniera che avrà perfettamente senso. Non so se ci sia mai stata una serie che abbia regalato al publico un finale così ben fatto. Ci aspettiamo di avere il miglior finale di serie nella storia. Forse siamo eccessivamente fiduciosi, ma penso che sarà così. Ringraziamo tutti per la loro pazienza… Varrà la pena aspettare, lo prometto.

L’attore commenta anche l’incredibile affetto che le persone provano verso la serie:

Quando le persone parlano di cosa significhi per loro Yellowstone, ti fa sentire come se fossi parte di qualcosa di molto più grande di un semplice prodotto di intrattenimento. Tocca le persone in un modo diverso rispetto a qualcosa di cui sono semplicemente fan. È un fenomeno culturale… Ti fa sentire come se il lavoro che stai facendo fosse più importante di quanto tu abbia mai pensato.

Yellowstone 5 sarà la stagione finale della serie, ma in cantiere ci sono comunque degli spin-off, tra cui uno che sarà ambientato proprio dopo la serie principale che vedrà il ritorno in scena di alcuni membri del cast, Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes, e che dovrebbe avere come protagonisti di punta Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer.

