Yellowstone: un personaggio rischia di diventare cattivo

La stagione 5 di Yellowstone, iniziata questa settimana, potrebbe vedere uno dei protagonisti diventare il cattivo.

Wes Bentley, che nella serie interpreta Jamie Dutton, ha svelato che il suo personaggio potrebbe diventare il cattivo:

Dentro di se, sta bollendo. Ed esploderà. Il potenziale di Jamie per diventare una minaccia è reale. Quella è redenzione? Quella è vendetta? Oppure è sopravvivenza? Non lo so. Ma qualcosa del genere deve accadere. Non credo che Jamie torni indietro dopo gli eventi della quarta stagione; Penso che ora sia un uomo cambiato.

L’attore ha spiegato che il suo rapporto con le persone più vicine è cambiato per sempre, specialmente quando si tratta di Beth:

Tutto l’amore che c’era se n’è andato con Beth, e suo padre ha praticamente accettato qualsiasi condizione dall’accordo di lavoro di Jaime, quindi ora vede anche John in modo diverso. Jamie è un uomo distrutto, ma al momento è un uomo distrutto sotto il controllo di qualcuno che non ha una via d’uscita, quindi sta bollendo e sta cercando per l’appunto quella via d’uscita.