Yellowstone: Kevin Costner spiega come la stagione 5 sarà difficile per John Dutton

In occasione della premiere, Kevin Costner ha parlato della stagione 5 di Yellowstone e dell’impatto su John Dutton, il suo personaggio.

L’attore ha recentemente parlato con USA Today dell’evoluzione del suo amato personaggio nella quinta stagione e di come il tempo lontano dal ranch mentre presta servizio come governatore sarà difficile da affrontare:

So quanto sarà difficile per lui. Il suo cuore è al ranch, non sta cercando di trovare una via di mezzo con le persone. Sarà problematico. Ha una corsia in cui opera che non è così ampia come alcuni vorrebbero che fosse. E questo non cambierà.