In un flashback del sesto episodio della seconda stagione di Yellowstone, un giovane John Dutton spiega a suo figlio Jamie che il suo destino non è quello di lavorare alla gestione del ranch. Nel suo futuro c’è la facoltà di legge di Harvard perché “Gli avvocati sono le spade del nostro secolo”.

E, in tal senso, fra la fiction della serie e quello che accade fuori o intorno al set di Yellowstone pare non esserci alcuna soluzione di continuità. Dopo mesi e mesi di aggiornamenti sui dissapori di natura personale e legale fra Taylor Sheridan e Kevin Costner, adesso tocca alla battaglia legale fra la Bosque Ranch e la Free Rein, le torrefazioni, rispettivamente, di Sheridan e Cole Hauser, amatissimo interprete di Rip Wheeler.

Stando ai documenti ottenuti dal People Magazine Free Rein viene accusata di “violazione del marchio, concorrenza sleale e pubblicità falsa”. La contesa, depositata del Distretto Nord del Texas, riguarda i loghi delle aziende, entrambi con un design che ha lo stile di un marchio a fuoco con lettere intrecciate. Nella denuncia si sottolinea come “Né Hauser né gli imputati hanno chiesto o ricevuto il permesso o l’autorizzazione di Sheridan o Bosque Ranch per utilizzare un marchio confondibilmente simile al marchio BR per beni praticamente identici”. I portavoce delle due compagnie non hanno, al momento, rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda.

Sia Taylor Sheridan che Cole Hauser sono delle new entry nel mercato della torrefazione del caffè. Il ranch di Sheridan, con sede a Weatherford, ha stretto una partnership con Community Coffee per la produzione di una sua miscela nello scorso mese di giugno. Hauser ha lanciato la sua azienda a ottobre. Il suo caffè viene ottenuto da un impianto di produzione in piccoli lotti localizzato a San Antonio, una realtà lavora i chicchi di caffé da più di 25 anni prima che Free Rein la acquistasse.

