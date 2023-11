Kevin Costner, secondo nuove indiscrezioni, potrebbe non tornare sul set di Yellowstone per le riprese della parte 2 della stagione 5.

A sostenerlo è stato Matt Belloni durante un nuovo episodio del podcast The Town, commentando i tanti problemi in corso nel dietro le quinte dello show prodotto da Taylor Sheridan.

Belloni ha spiegato:

Yellowstone probabilmente tornerà in fase di produzione all’inizio dell’anno. Potrebbe essere in primavera o estate. Gli script sono già stati scritti, mi è stato detto, o stanno venendo completati.

Le sue dichiarazioni proseguono sottolineando:

La domanda è se Costner sarà in questi episodi finali della stagione di Yellowstone. Da quello che so, attualmente, non è presente in quelle puntate.