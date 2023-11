Il pubblico attendeva la notizia da molto, soprattutto dopo la brusca interruzione della 5^ stagione di Yellowstone, i cui primi 8 episodi sono andati in onda tra novembre del 2022 e gennaio del 2023, interruzione che ha poi condotto alla decisione che la 5^ sarebbe stata anche l’ultima stagione della serie, annuncio a cui è seguito lo scioccante forfait di Kevin Costner dopo mesi di tira e molla con Taylor Sheridan ed il network che, proprio qualche giorno fa, ha finalmente annunciato che la serie tornerà per l’ultima volta a novembre del 2024.

Cosa aspettarci dal finale di Yellowstone

Come avevamo già avuto modo di riportare in precedenza, la questione della presenza di Kevin Costner in Yellowstone, nel ruolo del patriarca della famiglia Dutton è stata resa definitivamente nota in seguito alla testimonianza che l’attore stesso ha rilasciato in occasione dell’udienza per il divorzio dalla moglie. In quella circostanza Costner non si era solo limitato a confermare che non sarebbe tornato nello show, ma che avrebbe persino potuto decidere di fare causa al network, colpevole – a suo dire – di essergli debitore di 12 milioni di dollari per la seconda parte della 5^ stagione e di aver lasciato il tavolo delle trattative con un nulla di fatto, dopo avergli offerto meno soldi della precedente stagione. Se a questo si aggiungono quelli che Costner ha definito degli “scontri” a livello creativo, è facile immaginare perché i fan si troveranno a dover fare a meno del protagonista della serie proprio negli episodi finali, a meno che tra i contendenti, nel frattempo, non si riesca a raggiungere un nuovo accordo (lasciateci sognare!).

In quanto al numero degli episodi con i quali verrà conclusa la stagione, che inizialmente avrebbero dovuto essere 14 in totale, Sheridan ha lasciato intendere che potrebbero diventare 18.

La trama, invece, è tutta un’altra questione. La prima parte dell’ultima stagione di Yellowstone si era conclusa con la dichiarazione di guerra di Beth al fratellastro Jamie, che aveva a sua volta chiesto l’impeachment per il padre diventato Governatore del Montana.

In un’intervista rilasciata a giugno da Wes Bentley a The Hollywood Reporter (prima dello sciopero del SAG-AFTRA), l’attore che interpreta Jamie Dutton aveva dichiarato di non aver parlato con Costner né di aver letto ancora alcun copione, aggiungendo:

“Jamie morirà con John? John morirà per mano di Jamie oppure alla fine Jamie cercherà di proteggerlo? Ci sono così tanti modi di affrontare la fine di John. Siamo arrivati ad un punto in cui tutto è possibile con i Dutton. La situazione è così tesa ed esplosiva al momento che potrebbero finire per saltare tutti in aria. Penso potrebbe davvero succedere. Ma so anche che l’approccio di Taylor e le sue scelte finiscono sempre per sorprendermi [Taylor Sheridan, lo ricordiamo, scrive da solo i copioni di Yellowstone]. Con la tensione ed il pericolo attuali potrebbero davvero morire tutti o potrebbe sopravviverne solo uno“.

Il futuro del franchise

Con l’annuncio che la seconda parte della 5^ ed ultima stagione di Yellowstone arriverà sul piccolo schermo tra un anno, il network ha anche dichiarato di aver ordinato due nuovi spinoff dello show, intitolati per il momento 1944 e 2024, dimostrando come il futuro del franchise sia decisamente roseo e vitale. Ed è stato anche in questa occasione che Chris McCarthy, presidente ed amministratore delegato di Showtime e MTV Entertainment Studios, ha dichiarato come, in 5 anni, Yellowstone si sia trasformato da show di successo negli Stati Uniti a fenomeno globale con 100 milioni di fan in tutto il mondo.

Sulla scia del successo di 1883, e 1923 si è quindi deciso di espandere ulteriormente il franchise con due nuove serie e sebbene non siano stati rilasciati dettagli sui nuovi show è plausibile che 1944, dopo i prequel di 1883 e 1923 (in attesa di girare la sua 2^ stagione), racconterà una nuova generazione di Dutton, interpretati probabilmente da qualche altro nome di rilievo dell’industria dell’intrattenimento, mentre 2024, che andrà in onda dopo la fine di Yellowstone, con Matthew McConaughey come attore principale, sarà uno spioff dello show capostipite del franchise che vedrà come protagonisti, come annunciato da Variety, sia nuovi che “vecchi” personaggi, provenienti da Yellowstone stesso.

