Negli Stati Uniti la serie Yellowstone è arrivata su CBS e i fan che si erano già avvicinati alla saga della famiglia Dutton su Paramount Network hanno notato che sono stati compiuti numerosi tagli agli episodi.

Nella versione andata recentemente in onda, per rispettare le regole dei Broadcast Standards che stabiliscono i contenuti che possono essere proposti sui network, sono stati fatti dei cambiamenti che coinvolgono i termini usati, con alcune parole “censurate” non facendole più sentire o avendole sostituite, ed eliminazione di scene in cui ci sono sesso, nudità e violenza.

I fan, come riporta il sito ComicBook, hanno quindi iniziato a commentare online. Tra le persone c’è chi critica le modiche, sottolineando che sono state ad esempio eliminate molte scene con al centro chi lavora al ranch, e chi ha ricordato che CBS deve rispettare degli standard specifici e ha dei limiti temporali non previsti per le piattaforme di streaming.

Il successo dello show con Kevin Costner non sembra però essere intaccato dai tagli e dai cambiamenti, ottenendo con gli episodi oltre 4 milioni di spettatori.

Che ne pensate dei tagli a Yellowstone compiuti da CBS? Siete contrari a eventuali modifiche alla serie?

Potete rimanere aggiornati su Yellowstone grazie ai contenuti pubblicati nella nostra serie.

Fonte: ComicBook