Kevin Costner e Taylor Sheridan sembra abbiano deciso di interrompere la loro collaborazione in occasione della serie Yellowstone a causa delle richieste dell’attore di controllare e approvare gli script.

Il sito Puck sostiene che prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori, Sheridan aveva completato la seconda metà della quinta, e ultima, stagione dello show, puntate in cui non era coinvolto Costner.

Il portavoce dell’attore aveva poi espresso il suo desiderio di ritornare per le puntate inedite e, possibilmente, per altre due stagioni.

A luglio lo showrunner e la star hanno parlato al telefono e Kevin ha espresso le sue richieste: un salario più alto, meno tempo previsto sul set e il diritto di controllare, approvare e potenzialmente bocciare ogni script. Sheridan, che firma ogni puntata, ha rifiutato quella richiesta.

Secondo il sito, tuttavia, l’interprete del patriarca dei Dutton nel proprio contratto ha una clausola che obbliga lo sceneggiatore a dare “una morte morale” al suo personaggio, elencando una lista di modi in cui può uscire di scena.

Che ne pensate delle richieste compiute da Kevin Costner a Taylor Sheridan per tornare in Yellowstone? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: TVLine

I film e le serie imperdibili