Mentre Paramount Global sta attendendo la fine degli scioperi per proseguire la lavorazione dell’ultima stagione di Yellowstone, sulla CBS stanno andando in onda in chiaro le repliche della serie, seguendo una strategia che potrebbe generare ottimi ascolti generando nel contempo interesse in una nuova fascia di pubblico.

Nel frattempo, Variety ha parlato con una vera ranchera, una allevatrice di terza generazione che racconta la sua vita su un blog e su Instagram. Jessie Jarvis vive e lavora assieme al marito, alla famiglia e a un impiegato in un lontano ranch in Idaho, a poco più di 100 km dal confine col Nevada.

Il magazine ha voluto chiedere a Jarvis quanto di realistico ci sia nel modo in cui la serie di Taylor Sheridan racconta la vita degli allevatori nel west americano, e quanto pare si tratta di una ricostruzione piuttosto attendibile, tanto da rendere Yellowstone una visione non particolarmente rilassante per lei, che comunque si professa fan:

Quando la sera mi siedo sul divano per vedere la televisone, voglio vedere qualcosa di rilassante, dove posso staccare il cervello dopo il lavoro. Yellowstone non mi fa questo effetto, perché mi ricorda i miei problemi. In qualche modo mi sembra di guardare la mia vita daccapo.

In sintesi, sono più gli aspetti realistici che quelli poco realistici. Ma ci sono alcuni aspetti che Jarvis ritrova solo e unicamente nella serie tv, ovviamente:

Gli aspetti realistici di Yellowstone

Dramma familiare: Il 97% delle aziende nel campo dell’allevamento negli Stati Uniti sono di proprietà familiare, portando spesso a tensioni interne, in particolare quando si vive e si lavora nel ranch.

Gli aspetti non realistici di Yellowstone:

Equipaggiamento: Sebbene nella serie i Dutton siano rappresentati come molto ricchi, la maggior parte delle aziende agricole e dei ranch negli Stati Uniti non ha accesso a equipaggiamenti come elicotteri o auto di lusso.

Sebbene nella serie i Dutton siano rappresentati come molto ricchi, la maggior parte delle aziende agricole e dei ranch negli Stati Uniti non ha accesso a equipaggiamenti come elicotteri o auto di lusso. Violenza e parolacce: L’estrema violenza rappresentata nella serie e l’uso frequente di linguaggio volgare non sono rappresentativi della vita quotidiana in un ranch, secondo Jarvis.

