La Paramount ha fissato ufficialmente la messa in onda degli ultimi episodi di Yellowstone, dando contestualmente il via libera ad altre due serie spin-off incentrate sulla famiglia Dutton e prodotte da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Andiamo con ordine.

La seconda e ultima parte della quinta stagione di Yellowstone, che sarà quella conclusiva, andrà in onda su Paramount Network a novembre 2024. I primi otto episodi sono andati in onda tra novembre 2022 e gennaio 2023, dopo i quali è stato impossibile tornare sul set a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Verosimilmente, le riprese potranno iniziare nelle prossime settimane, ecco quindi che la data di messa in onda è slittata di un anno.

“Nell’arco di cinque anni, abbiamo trasformato Yellowstone da una serie via cavo di successo da cinque milioni di spettatori medi a un franchise globale da 100 milioni di fan e numerose estensioni – ed è solo l’inizio,” ha annunciato Chris McCarty, presidente e CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios. “Alla luce del successo di 1883 e 1923, i nostri due nuovi spin-off 1944 e 2024 porteranno gli spettatori verso un avvincente, inatteso e inedito viaggio, grazie alla mente geniale di Taylor Sheridan”.

Nulla appiamo sulle due nuove serie spin-off, se non che come le precedenti saranno focalizzate su generazioni diverse della famiglia Dutton. 1924 andrà in onda dopo la fine di Yellowstone, avrà nuovi personaggi e ambientazioni, ma ci saranno anche dei personaggi in comune con la serie principale. Dovrebbe trattarsi della serie, già annunciata, ambientata nel mondo di Yellowstone e che doveva andare in onda a dicembre di quest’anno, con Matthew McConaughey in trattative per interpretare il protagonista.

Fonte: Variety