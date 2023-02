You 4: la showrunner spiega il finale dell’episodio 5 e condivide spoiler sulla Parte 2

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 di You è arrivata sugli schermi di Netflix e la showrunner Sera Gamble ha spiegato il finale dell’episodio 5 e anticipato le prime anticipazioni della Parte 2.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non avete ultimato la visione delle puntate e non volete anticipazioni.

La storia si è interrotta con la scoperta che è Rhys (Ed Speelers) il killer che ha seminato morte e terrore. L’assassino ora minaccia di incolpare Joe se non ucciderà Roald. Il protagonista interpretato da Penn Badgley non accetta e promette invece di sconfiggere Rhys che, nel frattempo, cerca di diventare il sindaco di Londra.

Gamble ha ora dichiarato:

Ora siamo in una specie diversa di film, in cui sappiamo chi è il killer, quindi diventa maggiormente sul rapporto tra Joe e il killer.

La showrunner ha sottolineato che non si era mai visto Joe parlare con qualcuno alla sua altezza dal punto di vista negativo. Sera ha però aggiunto:

Rhys non soffre però allo stesso livello di rimpianti e vergogna come accade a Joe. Per noi quello è un aspetto affascinante.

Speelers, intervistato da TVLine, ha sottolineato che l’oscurità del personaggio l’ha particolarmente affascinato:

Mettendo da parte il mio ego, volevo l’opportunità di affrontare qualcosa che fosse così complesso e oscuro. Sono affascinato dai personaggi che vivono in quella sfera ed è stato un vero onore ottenere l’opportunità di interpretare il personaggio.

La showrunner ha quindi spiegato la scelta di dividere la stagione in due parti:

Eravamo da tempo impegnati nella realizzazione della stagione a quel punto, ma io e Greg Berlanti abbiamo iniziato le nostre carriere nei network televisivi, quindi non abbiamo mai realmente smesso di vedere una stagione considerando la possibilità di avere un grandioso cliffhanger di metà stagione. Quindi, quando Netflix ha detto: ‘Che ne pensate?’. Abbiamo risposto: ‘Oh, è costruito per questo’. La parte dedicata a chi è il colpevole dura esattamente cinque episodi e poi la seconda metà è una storia totalmente diversa sui killer. Stavamo offrendo un enome incendio e rivelano l’identità dell’assassino alla fine del quinto episodio. Perché non avremmo dovuto dividere la stagione in due pezzi?

Che ne pensate del finale dell’episodio 5 e dei primi commenti sulla Parte 2 della stagione 4 di You? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: TVLine